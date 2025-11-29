Soirée Garbure salle des fêtes Chevanceaux
Soirée Garbure salle des fêtes Chevanceaux samedi 29 novembre 2025.
Soirée Garbure
salle des fêtes Salle des fêtes de Chevanceaux Chevanceaux Charente-Maritime
L’association la joyeuse chevancelaise organise une soirée garbure animée par un concert de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box et l’école de Musique
English :
The association la joyeuse chevancelaise organizes a garbure evening with a concert by la joyeuse chevancelaise, Buzzy box and the music school
German :
Der Verein la joyeuse chevancelaise organisiert einen Garbure-Abend, der durch ein Konzert von la joyeuse chevancelaise, Buzzy box und der Musikschule animiert wird
Italiano :
L’associazione la joyeuse chevancelaise organizza una serata di garbure con un concerto de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box e la scuola di musica
Espanol :
La asociación la joyeuse chevancelaise organiza una velada garbure con un concierto de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box y la escuela de música
