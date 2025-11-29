Soirée Garbure salle des fêtes Chevanceaux

Soirée Garbure

2025-11-29 18:30:00

L'association la joyeuse chevancelaise organise une soirée garbure animée par un concert de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box et l'école de Musique

English:

The association la joyeuse chevancelaise organizes a garbure evening with a concert by la joyeuse chevancelaise, Buzzy box and the music school

German:

Der Verein la joyeuse chevancelaise organisiert einen Garbure-Abend, der durch ein Konzert von la joyeuse chevancelaise, Buzzy box und der Musikschule animiert wird

Italiano:

L'associazione la joyeuse chevancelaise organizza una serata di garbure con un concerto de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box e la scuola di musica

Espanol:

La asociación la joyeuse chevancelaise organiza una velada garbure con un concierto de la joyeuse chevancelaise, Buzzy box y la escuela de música

