Soirée garbure et concert Engayrac

Soirée garbure et concert

Salle des fêtes Engayrac Lot-et-Garonne

Rendez-vous pour la traditionnelle soirée garbure et concert dans la salle des fêtes d’Engayrac. Concert avec Nico Wayne Toussaint Quartet. Voilà près de 30 ans que Nico Wayne Toussaint joue le blues en tant qu’harmoniciste et chanteur. Formé à l’école des clubs de blues américains qu’il fréquente depuis l’âge de 19 ans, il a développé une approche unique de la scène où énergie, charisme, harmonica et feeling sont portés par un groupe soudé et efficace. .

Salle des fêtes Engayrac 47470 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 46 06 28 laplagnen1@aol.com

English :

Join us for the traditional garbure and concert evening in the Engayrac village hall. Concert with Nico Wayne Toussaint Quartet (blues).

