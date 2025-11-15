Soirée garbure Le Bourg Saint-Aulais-la-Chapelle

Soirée garbure

Le Bourg Comité des Fêtes Saint-Aulais-la-Chapelle Charente

Tarif : 10 EUR

Début : 2025-11-15 19:30:00

Le comité des fêtes de Saint-Aulais-La-Chapelle organise une soirée garbure à la salle des fêtes de la commune. Réservation avant le 3 novembre.

Le Bourg Comité des Fêtes Saint-Aulais-la-Chapelle 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 32 64 12

English : Soirée garbure

The Saint-Aulais-La-Chapelle festival committee is organising a garbure evening at the village hall. Book before 3 November.

German : Soirée garbure

Das Festkomitee von Saint-Aulais-La-Chapelle organisiert einen Garbure-Abend im Festsaal der Gemeinde. Reservierung vor dem 3. November.

Italiano : Soirée garbure

Il comitato festeggiamenti di Saint-Aulais-La-Chapelle organizza una serata di garbure nella sala del villaggio. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 3 novembre.

Espanol : Soirée garbure

La comisión de fiestas de Saint-Aulais-La-Chapelle organiza una velada de garbure en la sala de fiestas del pueblo. Las reservas deben realizarse antes del 3 de noviembre.

