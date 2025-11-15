Soirée garbure Le Bourg Saint-Aulais-la-Chapelle
Soirée garbure Le Bourg Saint-Aulais-la-Chapelle samedi 15 novembre 2025.
Soirée garbure
Le Bourg Comité des Fêtes Saint-Aulais-la-Chapelle Charente
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
moins de 12 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-15 19:30:00
fin : 2025-11-15
Date(s) :
2025-11-15
Le comité des fêtes de Saint-Aulais-La-Chapelle organise une soirée garbure à la salle des fêtes de la commune. Réservation avant le 3 novembre.
.
Le Bourg Comité des Fêtes Saint-Aulais-la-Chapelle 16300 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 32 64 12
English : Soirée garbure
The Saint-Aulais-La-Chapelle festival committee is organising a garbure evening at the village hall. Book before 3 November.
German : Soirée garbure
Das Festkomitee von Saint-Aulais-La-Chapelle organisiert einen Garbure-Abend im Festsaal der Gemeinde. Reservierung vor dem 3. November.
Italiano : Soirée garbure
Il comitato festeggiamenti di Saint-Aulais-La-Chapelle organizza una serata di garbure nella sala del villaggio. Le prenotazioni devono essere effettuate entro il 3 novembre.
Espanol : Soirée garbure
La comisión de fiestas de Saint-Aulais-La-Chapelle organiza una velada de garbure en la sala de fiestas del pueblo. Las reservas deben realizarse antes del 3 de noviembre.
L’événement Soirée garbure Saint-Aulais-la-Chapelle a été mis à jour le 2025-10-16 par Office de tourisme du Sud Charente