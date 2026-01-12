Soirée garbure Rue Carnot Saint-Symphorien

Soirée garbure

Le 31 Janvier, nous accueillons de groupe King Kong Blues pour notre traditionnelle soirée garbure.

C’est une de leur marque de fabrique, mais aussi un choix exigeant, King Kong Blues chante en français parce qu’ils ont des choses à vous raconter… Profondément marqué par leurs influences outre-Atlantique, de Chess Records à la Motown en passant par Jon Spencer ou Jack White, leur 3e album Ils cassent le monde saura faire bouger vos genoux et battre vos petits cœurs ! Plus de 300 dates à leur actif et des tournées qui commencent en Slovaquie pour finir au Portugal, le trio a notamment partagé la scène avec Sanseverino, Les Sheriff, Arthur H, Les Wampas.

Apéro servi au bar à partir de 19H

à 20H, repas traditionnel garbure (sur réservation)

Concert vers 21H. .

Rue Carnot Cercle Ouvrier de Saint-Symphorien Saint-Symphorien 33113 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 25 71 63 cercleouvrier33113@gmail.com

