Soirée

3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 19:00:00

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Soirée chants et poésie au Café de Dampierre.

Si vous avez l’âme d’un poète ou d’un chanteur, n’hésitez pas à venir vous produire au café. .

3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16

English :

An evening of song and poetry at the Café de Dampierre.

German :

Gesangs- und Poesieabend im Café de Dampierre.

Italiano :

Una serata di canto e poesia al Café de Dampierre.

Espanol :

Velada de canto y poesía en el Café de Dampierre.

L’événement Soirée Gargilesse-Dampierre a été mis à jour le 2025-11-09 par OT Vallée de la Creuse