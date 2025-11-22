Soirée Gargilesse-Dampierre
Soirée Gargilesse-Dampierre samedi 22 novembre 2025.
Gargilesse-Dampierre
Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22
2025-11-22
Soirée chants et poésie au Café de Dampierre.
Si vous avez l’âme d’un poète ou d’un chanteur, n’hésitez pas à venir vous produire au café. .
3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16
English :
An evening of song and poetry at the Café de Dampierre.
German :
Gesangs- und Poesieabend im Café de Dampierre.
Italiano :
Una serata di canto e poesia al Café de Dampierre.
Espanol :
Velada de canto y poesía en el Café de Dampierre.
