Soirée Gargilesse-Dampierre

Soirée Gargilesse-Dampierre samedi 22 novembre 2025.

3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-11-22 19:00:00
fin : 2025-11-22

Date(s) :
2025-11-22

Soirée chants et poésie au Café de Dampierre.
Si vous avez l’âme d’un poète ou d’un chanteur, n’hésitez pas à venir vous produire au café.   .

3 rue du 8 Mai 1945 Gargilesse-Dampierre 36190 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 47 84 16 

English :

An evening of song and poetry at the Café de Dampierre.

German :

Gesangs- und Poesieabend im Café de Dampierre.

Italiano :

Una serata di canto e poesia al Café de Dampierre.

Espanol :

Velada de canto y poesía en el Café de Dampierre.

