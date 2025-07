Soirée G’Astr(eau)nomie à Beauregard Beauregard

Soirée G’Astr(eau)nomie à Beauregard Beauregard jeudi 7 août 2025.

Soirée G’Astr(eau)nomie à Beauregard

Halle Beauregard Lot

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

10

Tarif de base plein tarif

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-07 17:00:00

fin : 2025-08-07 22:00:00

Date(s) :

2025-08-07

Cette soirée est organisée dans le cadre de le cadre de la Responsabilité Territoriale des Entreprises (RTE): une soirée gourmande, concrète et un peu surréaliste.

17h00: Démonstr’action de la fabrication de notre Pastis Quercynois,

18h00: Balade, « l’eau invisible sous nos pieds ». Courte balade champêtre , guidée par les SCLQ » Les spéléos du causse de Limogne en Quercy » de Limogne-en-Quercy Thierry Pélissié et Guy Bariviera. Départ de la halle de Beauregard

19h30: Intervention pour les enfants, « le jeu de Stella ». A la maison, choisis une constellation, pose la sur la carte du Quercy, fais les courses puis viens partager ton repas avec les grands.

Stella Royer

20h00: La nourriture invisible. Stéphane Linou rappellera, avec son compas géant, pourquoi et comment le mouvement locavore en France est né sous la Halle de Beauregard-en-Quercy.

Au télescope, les astres invisibles. Et derrière l’oculaire…? Yves Janin et Jean-Claude Guilhem nous font une lecture du ciel en lien avec l’énergie solaire, et l’eau qui nous permet d’avoir de la nourriture… ou pas…

20 h 30 Repas très local . Réservation obligatoire. Amenez vos assiettes creuses, verres et couverts (et la cuillère à soupe !)

15 € (10 € en végétarien)

Menu

Pendant l’apéritif “2ème démonstr’action du pastis Quercynois“

Soupe de cailloux Agneau du Berger en méchoui + Ratatouille

Assiette filante d’aligot + Ratatouille pour les végétariens

Rocamadour de “l’Étoile du Quercy“

Pastis arrosé à l’eau de vie à la casserole

Café Café d’orge Vin Pain et vin 4 étoiles

Trou quercynois

Boissons Bière Météor à la buvette. 10 .

Halle Beauregard 46260 Lot Occitanie cartes-sur-tables@stephanelinou.fr

English :

This evening is organized within the framework of Corporate Territorial Responsibility (RTE): a gourmet, concrete and slightly surreal evening.

German :

Dieser Abend wird im Rahmen der territorialen Verantwortung der Unternehmen (RTE) organisiert: ein Abend für Feinschmecker, der konkret und ein wenig surreal ist.

Italiano :

La serata è organizzata nell’ambito dell’iniziativa Responsabilità Territoriale d’Impresa (RTE): una serata gastronomica, pratica e un po’ surreale.

Espanol :

Esta velada se organiza en el marco de la iniciativa de Responsabilidad Territorial de las Empresas (RTE): una velada gastronómica, práctica y ligeramente surrealista.

L’événement Soirée G’Astr(eau)nomie à Beauregard Beauregard a été mis à jour le 2025-07-22 par OT Cahors Vallée du Lot