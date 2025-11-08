Soirée gastronomique accords mets et vins en présence des vignerons Restaurant La Casadaline Valence

Soirée gastronomique accords mets et vins en présence des vignerons

Restaurant La Casadaline 24 rue des moulins Valence Drôme

Tarif : 76 – 76 – 76 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08 19:00:00

fin : 2025-11-08 23:00:00

Date(s) :

2025-11-08

Soirée gastronomique exceptionnelle avec accords mets et vins, en présence des vignerons !

.

Restaurant La Casadaline 24 rue des moulins Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 49 12 73 35 contact@lacasadaline.fr

English :

An exceptional gastronomic evening with food and wine pairings, in the presence of the winemakers!

German :

Außergewöhnlicher gastronomischer Abend mit Akkorden von Speisen und Weinen in Anwesenheit der Winzer!

Italiano :

Una serata gastronomica d’eccezione con abbinamenti di cibo e vino, alla presenza dei vignaioli!

Espanol :

Una velada gastronómica excepcional con maridaje de platos y vinos, ¡en presencia de los enólogos!

L’événement Soirée gastronomique accords mets et vins en présence des vignerons Valence a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme