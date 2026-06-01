Soirée gastronomique dans la Distillerie Domaine du chêne Domaine du chêne Saint-Palais-de-Phiolin vendredi 26 juin 2026.

Saint-Palais-de-Phiolin

Soirée gastronomique dans la Distillerie Domaine du chêne

Domaine du chêne 20 rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin Charente-Maritime

Tarif : 55 – 55 – 55 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-26 18:30:00

fin : 2026-07-18

Date(s) :

2026-06-26 2026-07-18

Venez découvrir lors d’une soirée dans notre distillerie dans une ambiance feutrée les possibilités d’accord de nos Pineaux des Charentes et de nos Cognacs. A travers 10 bouchées salées et 4 bouchées sucrées vous découvrirez des associations surprenantes

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Domaine du chêne 20 rue des chênes Saint-Palais-de-Phiolin 17800 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 14 90 47 21 contact@ledomaineduchene.fr

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English :

Come and discover the possibilities of pairing our Pineaux des Charentes with our Cognacs during an evening at our distillery in a cosy atmosphere. With 10 savory bites and 4 sweet bites, you’ll discover some surprising combinations

L’événement Soirée gastronomique dans la Distillerie Domaine du chêne Saint-Palais-de-Phiolin a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge