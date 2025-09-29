Soirée Gatsby le Magnifique à la Collégiale Saint-Martin

23 rue Saint-Martin Angers Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 18:00:00

fin : 2026-01-16 23:00:00

Date(s) :

2026-01-16

Au sein de l’exposition Songes de Papier et des planches de Gatsby le Magnifique de Francis Scott Fitzgerald et Benjamin Lacombe (à paraître chez Gallimard, collection Papillon Noir Gallimard). .

23 rue Saint-Martin Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 81 16 00 info_collegiale@maine-et-loire.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Gatsby le Magnifique à la Collégiale Saint-Martin Angers a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Angers