Soirée Gatsby le Magnifique Cayo Club Limoges

Gatsby le Magnifique Soirée exceptionnelle au Cayo Club

Au programme

Une ambiance élégante inspirée du célèbre Gatsby (année 20)

DJ Junior pour enflammer la piste

Planche à partager offerte de 20h à 22h

-Une soirée gratuite, ouverte à tous

Entrée gratuite mais places limitées .

Cayo Club 58 Rue des Vénitiens Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

