Soirée Gatsby le Magnifique Cayo Club Limoges samedi 11 octobre 2025.

Cayo Club 58 Rue des Vénitiens Limoges Haute-Vienne

Gratuit

Gratuit

2025-10-11
2025-10-11

Gatsby le Magnifique Soirée exceptionnelle au Cayo Club

Au programme
Une ambiance élégante inspirée du célèbre Gatsby (année 20)
DJ Junior pour enflammer la piste
Planche à partager offerte de 20h à 22h
-Une soirée gratuite, ouverte à tous

Entrée gratuite mais places limitées   .

Cayo Club 58 Rue des Vénitiens Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine  

