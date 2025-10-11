Soirée Gatsby le Magnifique Cayo Club Limoges
Soirée Gatsby le Magnifique Cayo Club Limoges samedi 11 octobre 2025.
Soirée Gatsby le Magnifique
Cayo Club 58 Rue des Vénitiens Limoges Haute-Vienne
2025-10-11
2025-10-11
2025-10-11
Gatsby le Magnifique Soirée exceptionnelle au Cayo Club
Au programme
Une ambiance élégante inspirée du célèbre Gatsby (année 20)
DJ Junior pour enflammer la piste
Planche à partager offerte de 20h à 22h
-Une soirée gratuite, ouverte à tous
Entrée gratuite mais places limitées .
Cayo Club 58 Rue des Vénitiens Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine
