Soirée gauloise Le Bonhomme
Soirée gauloise Le Bonhomme samedi 9 mai 2026.
Le Bonhomme
Soirée gauloise
59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-05-09 18:00:00
fin : 2026-05-09 23:59:00
Date(s) :
2026-05-09
Soirée gauloise du comité de jumelage sanglier à la broche, DJ et ambiance festive ! 1 boisson offerte si vous venez déguisé
Le comité de jumelage Le Bonhomme Kernilis vous invite à sa soirée gauloise.
Au menu sanglier à la broche, flageolets, pommes de terre, fromage, café et dessert.
1 boisson offerte aux personnes déguisées, alors, n’hésitez pas!
La soirée sera animée par la présence d’un DJ. .
59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 55 35 98 thierrypetitdemange@sfr.fr
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English :
The twinning committee’s Gallic evening: wild boar on a spit, DJ and a festive atmosphere! 1 free drink if you come in disguise
L’événement Soirée gauloise Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg
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