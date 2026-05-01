Le Bonhomme

Soirée gauloise

59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-05-09 18:00:00

fin : 2026-05-09 23:59:00

Date(s) :

2026-05-09

Soirée gauloise du comité de jumelage sanglier à la broche, DJ et ambiance festive ! 1 boisson offerte si vous venez déguisé

Le comité de jumelage Le Bonhomme Kernilis vous invite à sa soirée gauloise.

Au menu sanglier à la broche, flageolets, pommes de terre, fromage, café et dessert.

1 boisson offerte aux personnes déguisées, alors, n’hésitez pas!

La soirée sera animée par la présence d’un DJ. .

59 Rue du 3E Spahis Algériens Le Bonhomme 68650 Haut-Rhin Grand Est +33 6 30 55 35 98 thierrypetitdemange@sfr.fr

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English :

The twinning committee’s Gallic evening: wild boar on a spit, DJ and a festive atmosphere! 1 free drink if you come in disguise

L’événement Soirée gauloise Le Bonhomme a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg