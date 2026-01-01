Soirée généraliste en vidéos DJ’s Club SAS DJ’S CLUB Saint-Jean-d’Angély
Soirée généraliste en vidéos DJ’s Club SAS DJ’S CLUB Saint-Jean-d’Angély samedi 17 janvier 2026.
Soirée généraliste en vidéos DJ’s Club
SAS DJ’S CLUB 1 avenue de Gaulle Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 21:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Venez enflammer le dance floor du club avec le Dj set tout en video de notre DJ Yann Switch !
.
SAS DJ’S CLUB 1 avenue de Gaulle Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 24 64 05 contact@djsclub.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
false
L’événement Soirée généraliste en vidéos DJ’s Club Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2026-01-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme