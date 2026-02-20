SOIRÉE GÉNÉRATION 80’S 90’S Salle polyvalente Frossay

SOIRÉE GÉNÉRATION 80’S 90’S

Salle polyvalente 1 Rue Jaunais Frossay Loire-Atlantique

Début : 2026-03-14 20:00:00

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le comité des fêtes de Frossay organise une belle soirée dédiée aux tubes des années 80/90, animée par DJ KAMI.

Salle polyvalente 1 Rue Jaunais Frossay 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 25 26 91 12 nadiapezet@yahoo.fr

