Soirée génération 90 2000

Rue du Stade Bischoffsheim Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-02-07 21:00:00

fin : 2026-02-07 23:30:00

2026-02-07

Revivez les années 90-2000 sur un dancefloor géant ! DJ Mast vous fera danser sur les meilleurs tubes de l’époque. Bars, mange-debout et petite restauration seront disponibles pour tenir le rythme toute la nuit. Uniquement sur réservation bit.ly/generation-90-2000

Le centre socio-culturel de Bischoffsheim se transformera en un immense dancefloor pour vous faire revivre l’ambiance des années 90 à 2000.

Au programme

– Une piste entièrement dédiée à la danse, sans places assises, pour vous permettre de profiter pleinement de l’énergie de la soirée.

– Les tubes incontournables des années 90-2000 mixés par DJ Mast pour une ambiance survoltée.

– Plusieurs bars et des mange-debout à votre disposition pour vous rafraîchir et vous détendre entre deux morceaux.

– Une petite restauration sur place pour vous permettre de garder le rythme toute la nuit.

Réservation obligatoire

L’accès à la soirée se fait uniquement sur réservation, aucune billetterie sur place.

Ne manquez pas cette soirée unique pour danser, chanter et revivre les hits des années 90 et 2000 dans une ambiance festive et conviviale ! .

Rue du Stade Bischoffsheim 67870 Bas-Rhin Grand Est +33 6 84 58 07 42

English :

Relive the 90s-2000s on a giant dancefloor! DJ Mast will get you dancing to the best hits of the era. Bars, eats and snacks will be available to keep the party going all night long. Reservations required: bit.ly/generation-90-2000

L’événement Soirée génération 90 2000 Bischoffsheim a été mis à jour le 2026-01-26 par Office de tourisme intercommunal du Mont Sainte-Odile