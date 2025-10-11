Soirée générations 80-90 Salle des Fêtes La Cour Vair-sur-Loire
Soirée générations 80-90 Salle des Fêtes La Cour Vair-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.
Soirée générations 80-90
Salle des Fêtes La Cour Rue du Port Arthur Vair-sur-Loire Loire-Atlantique
Tarif : 17 – 17 – EUR
Début : 2025-10-11 19:00:00
2025-10-11
Le Comité des fêtes d’Anetz vous invite à une soirée festive placée sous le signe des années 80 et 90 !
Au programme
Paëlla & soirée dansante
Réservation obligatoire. .
+33 6 23 95 97 76 comitedesfetes.anetz@gmail.com
English :
The Comité des fêtes d’Anetz invites you to a festive evening in the 80s and 90s!
German :
Das Comité des fêtes d’Anetz lädt Sie zu einem festlichen Abend im Zeichen der 80er und 90er Jahre ein!
Italiano :
Il Comitato del Festival di Anetz vi invita a una serata di festa con musica anni ’80 e ’90!
Espanol :
El Comité del Festival Anetz le invita a una velada festiva con música de los 80 y 90
L’événement Soirée générations 80-90 Vair-sur-Loire a été mis à jour le 2025-09-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis