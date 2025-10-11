Soirée générations 80-90 Salle des Fêtes La Cour Vair-sur-Loire

Soirée générations 80-90 Salle des Fêtes La Cour Vair-sur-Loire samedi 11 octobre 2025.

Soirée générations 80-90

Salle des Fêtes La Cour Vair-sur-Loire

Tarif : 17 – 17 – EUR

Début : 2025-10-11 19:00:00

2025-10-11

Le Comité des fêtes d’Anetz vous invite à une soirée festive placée sous le signe des années 80 et 90 !

Au programme

Paëlla & soirée dansante

Réservation obligatoire. .

Salle des Fêtes La Cour Rue du Port Arthur Vair-sur-Loire 44150 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 23 95 97 76 comitedesfetes.anetz@gmail.com

English :

The Comité des fêtes d’Anetz invites you to a festive evening in the 80s and 90s!

German :

Das Comité des fêtes d’Anetz lädt Sie zu einem festlichen Abend im Zeichen der 80er und 90er Jahre ein!

Italiano :

Il Comitato del Festival di Anetz vi invita a una serata di festa con musica anni ’80 e ’90!

Espanol :

El Comité del Festival Anetz le invita a una velada festiva con música de los 80 y 90

