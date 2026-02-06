Soirée Georges Brassens

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac
Monflanquin

Tarif : – –

Date :

2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Passionné de George Brassens, Jean Marie Goupil (elève de Joël Favreau, guitariste de Brassens) sera accompagné de Paul Philipon à la contrebasse pour un voyage unique et original dans l’univers de Georges Brassens.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac
Chemin du manoir
Monflanquin 47150
Lot-et-Garonne
Nouvelle-Aquitaine
+33 5 53 49 85 85

English : Soirée Georges Brassens

Passionate about George Brassens, Jean Marie Goupil (student of Joël Favreau, Brassens’ guitarist) will be accompanied by Paul Philipon on double bass for a unique and original journey into the world of Georges Brassens.

