Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence Route de la Terre des Baux Saint-Rémy-de-Provence

vendredi 25 septembre 2026 · Route de la Terre des Baux · Saint-Rémy-de-Provence

Informations pratiques

Saint-Rémy-de-Provence

Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence

Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h. Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-25 19:00:00

fin : 2026-09-25

Date(s) :

2026-09-25

Le bistrot de l’aupiho vous invite à une soirée gipsy au cœur des Alpilles.

Quand l’été touche à sa fin, l’esprit gipsy s’invite au Domaine de Manville aux Baux-de-Provence.



Rendez-vous vendredi 25 septembre pour une soirée musicale au rythme des guitares, dans un cadre d’exception. .

Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 86 28 lebistrot@domainedemanville.fr

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English :

The Aupiho bistro invites you to a gypsy-themed evening in the heart of the Alpilles.

L’événement Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles