Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence Route de la Terre des Baux Saint-Rémy-de-Provence
vendredi 25 septembre 2026 · Route de la Terre des Baux · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence
Vendredi 25 septembre 2026 à partir de 19h. Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 19:00:00
fin : 2026-09-25
Date(s) :
2026-09-25
Le bistrot de l’aupiho vous invite à une soirée gipsy au cœur des Alpilles.
Quand l’été touche à sa fin, l’esprit gipsy s’invite au Domaine de Manville aux Baux-de-Provence.
Rendez-vous vendredi 25 septembre pour une soirée musicale au rythme des guitares, dans un cadre d’exception. .
Route de la Terre des Baux Domaine de Manville Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 54 86 28 lebistrot@domainedemanville.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
The Aupiho bistro invites you to a gypsy-themed evening in the heart of the Alpilles.
L’événement Soirée gipsy au bistrot de l’Aupiho aux Baux-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-09-07 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
À voir aussi à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône)
- Jazz à Saint-Rémy Le Festival Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny Saint-Rémy-de-Provence 16 septembre 2026
- Visite gourmande Les amandes des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 16 septembre 2026
- Journées Européennes du Patrimoine Saint-Rémy-de-Provence 19 septembre 2026
- Vol au-dessus des monuments, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence 19 septembre 2026
- Visite de l’Hôtel de Sade, Hôtel de Sade, Saint-Rémy-de-Provence 19 septembre 2026