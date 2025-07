Soirée Gipsy et Disco à Planioles Planioles

Soirée Gipsy et Disco à Planioles

le bourg Planioles Lot

Gratuit

Début : 2025-07-26 19:00:00

2025-07-26

Venez dansée au rythme des Gipsy et des tubes des années 80 et 90, en prime repas paëlla !

19h Gipsy

repas paëlla

soirée .

le bourg Planioles 46100 Lot Occitanie +33 6 75 39 53 32

English :

Come and dance to the rhythm of Gipsy music and hits from the 80s and 90s, plus a paella meal!

German :

Kommen Sie und tanzen Sie zum Rhythmus der Gipsy und den Hits der 80er und 90er Jahre, als Bonus Paella-Essen!

Italiano :

Venite a ballare al ritmo della musica Gipsy e delle hit degli anni ’80 e ’90, con in più un pasto a base di paella!

Espanol :

Ven a bailar al ritmo de música gitana y éxitos de los 80 y 90, ¡además de una comida a base de paella!

