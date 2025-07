Soirée Gipsy Reilhanette

Soirée Gipsy Reilhanette lundi 14 juillet 2025.

Soirée Gipsy

Place du village Reilhanette Drôme

Venez célebrer le 14 juillet à Reilhanette.

Au programme repas (soupe au pistou, fromage, dessert 22€) sur réservation.

Suivi d’une animation musicale ouverte à tous par le groupe Gipsy Estrellas

Place du village Reilhanette 26570 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 50 56 50 00

English :

Come and celebrate July 14th at Reilhanette.

On the program: meal (soupe au pistou, cheese, dessert 22?) on reservation.

Followed by musical entertainment open to all by the Gipsy Estrellas group

German :

Feiern Sie den 14. Juli in Reilhanette.

Auf dem Programm steht ein Essen (Pistou-Suppe, Käse, Dessert 22?) mit Reservierung.

Anschließend musikalische Unterhaltung für alle durch die Gruppe Gipsy Estrellas

Italiano :

Venite a festeggiare il 14 luglio a Reilhanette.

In programma: pasto (soupe au pistou, formaggio, dessert 22?) su prenotazione.

A seguire intrattenimento musicale aperto a tutti, a cura del gruppo Gipsy Estrellas

Espanol :

Ven a celebrar el 14 de julio en Reilhanette.

Programa: comida (soupe au pistou, queso, postre 22?) previa reserva.

A continuación, animación musical abierta a todos, a cargo del grupo Gipsy Estrellas

