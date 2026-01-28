Soirée Gipsy Saint-Affrique
Soirée Gipsy Saint-Affrique samedi 28 février 2026.
Soirée Gipsy
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Début : Samedi 2026-02-28
fin : 2026-02-28
2026-02-28
Ambiance gipsy, rythmes enflammés et saveurs du Sud ce soir, le Matchico vibre autrement !
Retour de la Soirée Gipsy !
De quoi ravir tous les esprits amoureux, festifs et gourmands !
Pensez à réserver ! .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Gipsy ambience, fiery rhythms and flavours of the South: tonight, the Matchico vibrates in a different way!
L’événement Soirée Gipsy Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-01-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)