Soirée Gipsy Saint-Affrique

Soirée Gipsy

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Début : Samedi 2026-02-28

fin : 2026-02-28

Ambiance gipsy, rythmes enflammés et saveurs du Sud ce soir, le Matchico vibre autrement !

Retour de la Soirée Gipsy !

De quoi ravir tous les esprits amoureux, festifs et gourmands !

Pensez à réserver ! .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

Gipsy ambience, fiery rhythms and flavours of the South: tonight, the Matchico vibrates in a different way!

