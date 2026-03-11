Soirée Gipsy Saint-Affrique
Soirée Gipsy Saint-Affrique samedi 28 mars 2026.
Soirée Gipsy
8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron
Tarif : – –
Début : Samedi 2026-03-28
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Venez nombreux à la soirée gipsy organisée par le Matchico !
La Soirée Gipsy est animée par Franck Marcou.
Menu Gipsy Tapas espagnols et suggestion de la cheffe
Réservation obligatoire .
8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com
English :
Come one, come all to the Matchico gipsy party!
