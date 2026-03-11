Soirée Gipsy

8 rue des tendes Saint-Affrique Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Samedi 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Venez nombreux à la soirée gipsy organisée par le Matchico !

La Soirée Gipsy est animée par Franck Marcou.

Menu Gipsy Tapas espagnols et suggestion de la cheffe

Réservation obligatoire .

8 rue des tendes Saint-Affrique 12400 Aveyron Occitanie +33 6 85 79 02 99 lematchico@gmail.com

English :

Come one, come all to the Matchico gipsy party!

L’événement Soirée Gipsy Saint-Affrique a été mis à jour le 2026-03-02 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)