Soirée Girl Flowers ATELIER SANTOLINE Bayonne

ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d'Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-27
fin : 2026-03-27
2026-03-27
Première soirée Girl Flowers organisée par l’atelier Santoline à Bayonne !
Un nouveau rendez-vous créatif et floral dans Bayonne. Venez entre copines fêter le printemps autour d’une soirée apéritif dînatoire et atelier de fabrication d’une couronne florale. Un moment créatif et sympa organisé en collaboration avec Célia, traiteur chez Minjopla, et Stéphanie, artisan fleuriste à l’Atelier Santoline, toutes deux passionnées par leur métier et engagées pour le local. .
ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d'Amou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43 ateliersantoline@gmail.com
