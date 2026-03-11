Soirée Girl Flowers ATELIER SANTOLINE Bayonne

Soirée Girl Flowers

ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 60 – 60 – 60 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Première soirée Girl Flowers organisée par l’atelier Santoline à Bayonne !

Un nouveau rendez-vous créatif et floral dans Bayonne. Venez entre copines fêter le printemps autour d’une soirée apéritif dînatoire et atelier de fabrication d’une couronne florale. Un moment créatif et sympa organisé en collaboration avec Célia, traiteur chez Minjopla, et Stéphanie, artisan fleuriste à l’Atelier Santoline, toutes deux passionnées par leur métier et engagées pour le local. .

ATELIER SANTOLINE 31 boulevard Jean d’Amou Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 48 98 59 43 ateliersantoline@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée Girl Flowers

L’événement Soirée Girl Flowers Bayonne a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Bayonne