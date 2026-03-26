Soirée Girl Power au Valhalla ! Le Valhalla Ifs

Soirée Girl Power au Valhalla !

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 16:00:00

fin : 2026-04-11

Date(s) :

2026-04-11

Venez vivre une soirée unique dédiée à la puissance féminine au cœur du Valhalla. GIRL POWER met en lumière les femmes artistes, combattantes, musiciennes, créatrices et militantes à travers une expérience immersive et festive.

Venez vivre une soirée unique dédiée à la puissance féminine au cœur du Valhalla. GIRL POWER met en lumière les femmes artistes, combattantes, musiciennes, créatrices et militantes à travers une expérience immersive et festive.

Au programme, des concerts de rock et métal féminin, des démonstrations de combats et des déambulations en armure, des ateliers de tressage viking, des démonstrations de forge, des expositions artistiques et des conférences. Chaque activité est pensée pour offrir au public une expérience forte, inclusive et marquante. Retrouvez le programme complet sur leurs réseaux sociaux ou site internet.

La soirée se déroulera le 11 avril, de 16h à 00h, avec une entrée gratuite. Que vous soyez amateur de musique, passionné par l’artisanat ou simplement curieux de découvrir un événement hors du commun, GIRL POWER est une expérience à ne pas manquer. .

Le Valhalla 992 Route de Falaise Ifs 14123 Calvados Normandie +33 2 31 82 02 08 contact@levalhalla.fr

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English : Soirée Girl Power au Valhalla !

Come and experience a unique evening dedicated to feminine power in the heart of Valhalla. GIRL POWER puts the spotlight on women artists, fighters, musicians, creators and activists through an immersive and festive experience.

L’événement Soirée Girl Power au Valhalla ! Ifs a été mis à jour le 2026-03-24 par Calvados Attractivité