Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP Saint-Pastour
Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2026-02-26
fin : 2026-02-26
2026-02-26
Programmation musicale 100% féminine: Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Pink, Rihanna …
Messieurs bienvenus aussi !
Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80
English : Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP
GIRL POWER, special DIVAS OF POP evening;
100% female musical program: Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Pink, Rihanna …
Gentlemen welcome too!
L’événement Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP Saint-Pastour a été mis à jour le 2026-02-13 par OT Villeneuve Vallée du Lot