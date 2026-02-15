Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP Saint-Pastour

Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP

Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2026-02-26
Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP ;
Programmation musicale 100% féminine: Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Pink, Rihanna …
Messieurs bienvenus aussi !
Restaurant le Relais des Bastides Saint-Pastour 47290 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 01 29 80 

English : Soirée GIRL POWER, spéciale DIVAS DE LA POP

GIRL POWER, special DIVAS OF POP evening;
100% female musical program: Madonna, Tina Turner, Beyoncé, Lady Gaga, Shakira, Pink, Rihanna …
Gentlemen welcome too!

