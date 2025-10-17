Soirée girly CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Parthenay

Soirée girly

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : 6 – 6 – EUR

Début : 2025-10-17

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Evenement pour soutenir la cause de la lutte contre le cancer du sein, le vendredi 17 octobre de 19h à 21h30

Au programme

soins et massages découverte avec l’Arche du bien-être sur inscription

stand prothésiste ongulaire avec Beauty by LB,

stand de parfum,

stand de tatouages avec subtil ink tattoo,

stands de bijoux,

stand de bougies avec Les bougies d’Amélie

stand gourmand avec L’atelier gourmand d’Ophélia

Présence des « Filles de Parthenay » avec urne pour la récolte de fonds

Sur inscription, uniquement pour une réservation de soin auprès de l’arche du bien-être ! .

CENTRE AQUATIQUE GÂTINÉO Boulevard Georges Clémenceau Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 71 08 90 sportsccpg@cc-parthenay-gatine.fr

