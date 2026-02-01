Soirée Givrée à la station d’Esparros ESPARROS Esparros
Soirée Givrée à la station d’Esparros
ESPARROS A la salle des fêtes Esparros Hautes-Pyrénées
Début : 2026-02-14 18:00:00
fin : 2026-02-14
2026-02-14
De 18H à 20H une avalanche de sons avec DJ Schläguira
20H Reggae qui réchauffe avec Mighty Hount
Restauration sur place planche de charcuterie, camembert rôti, soupe maison et vin chaud.
ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me
English :
6pm to 8pm: An avalanche of sounds with DJ Schläguira
8pm: Warming reggae with Mighty Hount
On-site catering: charcuterie board, roast camembert, homemade soup and mulled wine.
