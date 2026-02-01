Soirée Givrée à la station d’Esparros ESPARROS Esparros

Soirée Givrée à la station d’Esparros

ESPARROS

Début : 2026-02-14 18:00:00

fin : 2026-02-14

2026-02-14

De 18H à 20H une avalanche de sons avec DJ Schläguira

20H Reggae qui réchauffe avec Mighty Hount

Restauration sur place planche de charcuterie, camembert rôti, soupe maison et vin chaud.

ESPARROS A la salle des fêtes Esparros 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie vislajoie@proton.me

English :

6pm to 8pm: An avalanche of sounds with DJ Schläguira

8pm: Warming reggae with Mighty Hount

On-site catering: charcuterie board, roast camembert, homemade soup and mulled wine.

