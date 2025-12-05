Soirée Givrée Animations de Noël Sainte-Maure-de-Touraine

Soirée Givrée Animations de Noël

Début : Vendredi 2025-12-05

Dans le cadre des festivités de fin d’année, la Ville de Sainte-Maure-de-Touraine vous invite à la soirée Givrée , soirée de lancement des illuminations de Noël. Venez assister à un spectacle pour enfants puis à l’arrivée du Père Noël, au lancement des illuminations et participez à la soirée DJ. De nombreuses autres animations sont prévues (déambulation lumineuse avec les mascottes de Noël, etc.).

Restauration sur place.

Feu d’artifice pour clôturer cette soirée qui précède le week-end Village de Noël . .

Avenue du Général de Gaulle Sainte-Maure-de-Touraine 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 65 40 12 com-culture@sainte-maure-de-touraine.fr

English :

As part of the end-of-year festivities, the town of Sainte-Maure-de-Touraine invites you to the Givrée evening, to launch the Christmas illuminations.

German :

Im Rahmen der Feierlichkeiten zum Jahresende lädt die Stadt Sainte-Maure-de-Touraine Sie zum Abend Givrée ein, einem Abend, an dem die Weihnachtsbeleuchtung eingeführt wird.

Italiano :

Nell’ambito delle feste di fine anno, la città di Sainte-Maure-de-Touraine vi invita a una serata Givrée per l’accensione delle luci natalizie.

Espanol :

En el marco de las fiestas de fin de año, la ciudad de Sainte-Maure-de-Touraine le invita a una velada Givrée para inaugurar el alumbrado navideño.

