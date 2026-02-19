Soirée givrée Le petit Troquet Bagas

Soirée givrée

Le petit Troquet Le bourg Bagas Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

En cette période humide et fraiche, il est temps de décompresser autour d’un bon repas convivial et d’une soirée DJ. Thème givrée venez avec vos plus belles tenues de ski! .

Le petit Troquet Le bourg Bagas 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 40 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée givrée Bagas a été mis à jour le 2026-02-17 par OT de l’Entre-deux-Mers