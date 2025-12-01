Soirée givrée Dj Set by Plan B Les Fines Gueules Pléneuf-Val-André

Soirée givrée Dj Set by Plan B

Les Fines Gueules 115 Rue Clemenceau Pléneuf-Val-André

Début : 2025-12-12 18:30:00

fin : 2025-12-12 23:30:00

2025-12-12

Profitez d’une soirée givrée organisée par l’équipe des Fines Gueules. Au menu, une carte créée pour l’occasion. Aux platines, retrouvez Plan B qui réchauffera l’ambiance ! .

+33 2 96 63 03 40

