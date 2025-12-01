Soirée Givrée Le Crotoy
Soirée Givrée Le Crotoy vendredi 19 décembre 2025.
Soirée Givrée
Le Crotoy Somme
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Début : 2025-12-19 19:00:00
fin : 2025-12-19
2025-12-19
Spectacle laser musical, soirée dansante, patinoire et stand buvette et restauration 0 .
Le Crotoy 80550 Somme Hauts-de-France +33 3 22 27 80 24
