Soirée Givrée La Saltimbanquerie Sigalens

Soirée Givrée

La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens Gironde

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

SOIREE GIVREE!

Samedi 31 Janvier

CONCERT et DJ avec ou sans TARTIFLETTE ?!*…

DRESS CODE: Tyrolien, Bronzés font du Ski, Pull moche, Père Noël, Renne, Ramoneur, Chasseur de Dahu, Yéti, Marmotte…

La devise: Y’a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements !

19H Tartiflette *Réservation Obligatoire avant le 25/01/26!

20H30 Concert: Fred Batista nous présente son dernier spectacle solo, “Tête à Claques”

22H DJ Set: Tboild, Reprises Improbables

Bar, Vin Chaud et Crêpes Sucrées autours du Brasero

Soirée Concerts + Tartiflette: 22€ Adulte 11€ Enfant (- de 15 ans )

Soirée Concerts: 12€ Adulte 6€ Enfant

Adhésion Annuelle à Prix Libre Pas de CB!

(Gratuit pour les moins de 3ans) .

La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 10 62

