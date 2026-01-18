Soirée Givrée La Saltimbanquerie Sigalens
SOIREE GIVREE!
Samedi 31 Janvier
CONCERT et DJ avec ou sans TARTIFLETTE ?!*…
DRESS CODE: Tyrolien, Bronzés font du Ski, Pull moche, Père Noël, Renne, Ramoneur, Chasseur de Dahu, Yéti, Marmotte…
La devise: Y’a pas de mauvais temps, que de mauvais équipements !
19H Tartiflette *Réservation Obligatoire avant le 25/01/26!
20H30 Concert: Fred Batista nous présente son dernier spectacle solo, “Tête à Claques”
22H DJ Set: Tboild, Reprises Improbables
Bar, Vin Chaud et Crêpes Sucrées autours du Brasero
Soirée Concerts + Tartiflette: 22€ Adulte 11€ Enfant (- de 15 ans )
Soirée Concerts: 12€ Adulte 6€ Enfant
Adhésion Annuelle à Prix Libre Pas de CB!
(Gratuit pour les moins de 3ans) .
La Saltimbanquerie 195 Chemin Dubouilh Sigalens 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 16 10 62
