Soirée Glitter Crash CPA Marc Sangnier Paris

Soirée Glitter Crash CPA Marc Sangnier Paris jeudi 13 novembre 2025.

Programmée

habituellement au Bonjour Madame, Glitter Crash s’exporte une nouvelle

fois spécialement pour le Festival des Fiertés dans le 14e, afin de vous

offrir des performances burlesques pleines de surprises !

Avec : Léo Poldine, Hot Headed Christine, Marie Tournelle, Venus de Mai et Mahia O’Mallia.

Soirée burlesque à ne pas manquer ! Plumes, paillettes, glamour et audace. Viens vibrer au rythme d’un show qui mêle sensualité, humour et liberté d’expression !

Le jeudi 13 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit

Public adultes.

CPA Marc Sangnier 24, avenue Marc Sangnier 75014 Structure située à côté du Théâtre 14Paris

+33986029508 contact.marcsangnier@paris.ifac.asso.fr https://cpamarcsangnier.fr https://cpamarcsangnier.fr