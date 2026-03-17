Soirée Goldman Centre Culturel Cercy-la-Tour
Soirée Goldman Centre Culturel Cercy-la-Tour samedi 18 avril 2026.
Soirée Goldman
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre
Tarif : – – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 20:30:00
fin : 2026-04-18 23:00:00
Date(s) :
2026-04-18
Soirée Goldman, au Centre Culturel, 13 rue François Mitterrand à partir de 20h30.
Avec le groupe Goldman Confidentiel Tribute . Goldman Confidentiel, c’est l’univers de Jean-Jacques Goldman dans une version acoustique inédite.
Ce trio revisite les chansons du chanteur préféré des français dans un spectacle intimiste et interactif.
Tarif 10 €.
Sans réservation.
Contact 03 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com.
Organisé par le Comité des Fêtes .
Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com
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English : Soirée Goldman
L’événement Soirée Goldman Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan