Soirée Goldman Centre Culturel Cercy-la-Tour

Soirée Goldman

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour Nièvre

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 20:30:00

fin : 2026-04-18 23:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Soirée Goldman, au Centre Culturel, 13 rue François Mitterrand à partir de 20h30.

Avec le groupe Goldman Confidentiel Tribute . Goldman Confidentiel, c’est l’univers de Jean-Jacques Goldman dans une version acoustique inédite.

Ce trio revisite les chansons du chanteur préféré des français dans un spectacle intimiste et interactif.

Tarif 10 €.

Sans réservation.

Contact 03 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com.

Organisé par le Comité des Fêtes .

Centre Culturel 13 rue François Mitterrand Cercy-la-Tour 58340 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 50 55 99 cdfcercy@gmail.com

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English : Soirée Goldman

L’événement Soirée Goldman Cercy-la-Tour a été mis à jour le 2026-03-17 par OT Rives du Morvan