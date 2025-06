Soirée gonflée Piscine communautaire Étrépagny 4 juillet 2025 18:00

Eure

Soirée gonflée Piscine communautaire 10 rue Lavoisier Étrépagny Eure

Début : 2025-07-04 18:00:00

fin : 2025-07-04 20:15:00

2025-07-04

Venez vous amuser à la piscine d’Étrépagny dans une eau chauffée à 29°C.

Au programme des bouées, un bar à jus, de la musique et des tapis flottants.

Piscine communautaire 10 rue Lavoisier

Étrépagny 27150 Eure Normandie +33 2 32 55 84 00

English : Soirée gonflée

Come and have fun at the Etrépagny swimming pool in water heated to 29°C.

On the program: buoys, a juice bar, music and floating mats.

German :

Amüsieren Sie sich im Schwimmbad von Étrépagny in einem auf 29°C beheizten Wasser.

Auf dem Programm stehen Schwimmreifen, eine Saftbar, Musik und schwimmende Matten.

Italiano :

Venite a divertirvi nella piscina di Étrépagny con acqua riscaldata a 29°C.

In programma: boe, un juice bar, musica e tappeti galleggianti.

Espanol :

Venga a divertirse a la piscina de Étrépagny, con agua climatizada a 29 °C.

En el programa: boyas, bar de zumos, música y colchonetas flotantes.

L’événement Soirée gonflée Étrépagny a été mis à jour le 2025-06-20 par Vexin Normand Tourisme