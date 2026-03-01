Soirée Goraille à Barzan

5 rue de la Treille Barzan Charente-Maritime

Tarif : 29 – 29 – 29 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 19:00:00

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

Le Comité des fêtes de Barzan organise son traditionnel dîner autour de la goraille avec ambiance musicale.

.

5 rue de la Treille Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60 cdfbarzan@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Comité des fêtes de Barzan organizes its traditional gorilla dinner with live music.

L’événement Soirée Goraille à Barzan Barzan a été mis à jour le 2026-03-04 par Royan Atlantique