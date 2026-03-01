Soirée Goraille à Barzan Barzan
Soirée Goraille à Barzan
5 rue de la Treille Barzan Charente-Maritime
Tarif : 29 – 29 – 29 EUR
Début : 2026-03-28 19:00:00
fin : 2026-03-28
2026-03-28
Le Comité des fêtes de Barzan organise son traditionnel dîner autour de la goraille avec ambiance musicale.
5 rue de la Treille Barzan 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 28 27 60 cdfbarzan@gmail.com
English :
The Comité des fêtes de Barzan organizes its traditional gorilla dinner with live music.
