SOIREE GOSPEL Baho
SOIREE GOSPEL Baho jeudi 30 octobre 2025.
SOIREE GOSPEL
Avenue du Stade Baho Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-30 20:00:00
fin : 2025-10-30
Date(s) :
2025-10-30
avec le groupe EBONY’N IVORY….
.
Avenue du Stade Baho 66540 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 20 61
English :
with the band EBONY’N IVORY….
German :
mit der Gruppe EBONY’N IVORY….
Italiano :
con il gruppo EBONY’N IVORY….
Espanol :
con el grupo EBONY’N IVORY….
L’événement SOIREE GOSPEL Baho a été mis à jour le 2025-10-21 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME