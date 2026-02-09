Soirée Gospel Charleville-Mézières

Soirée Gospel

Église Saint Rémi Charleville-Mézières Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif baby (5 ans et moins)

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

La Soirée du Gospel, c’est l’occasion de vivre l’authenticité et la puissance du gospel traditionnel américain, portée par les meilleurs chanteurs et musiciens venus tout droit des berceaux du gospel la Nouvelle-Orléans, Los Angeles, Atlanta, Détroit, New York… Des concerts d’une qualité exceptionnelle, orchestrés sous la direction artistique de l’incomparable Nicole Slack Jones, elle-même originaire de la Nouvelle-Orléans. Avec son talent, sa voix d’or et son expertise, elle rassemble sur scène les plus grandes voix pour offrir une expérience musicale inoubliable, où la ferveur et l’émotion sont au rendez-vous.Billets disponibles à l’office de tourisme de Charleville-Mézières.

.

Église Saint Rémi Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 6 75 00 78 04 contact@lasoireedugospel.com

English :

La Soirée du Gospel is an opportunity to experience the authenticity and power of traditional American gospel, performed by the finest singers and musicians from the cradles of gospel music: New Orleans, Los Angeles, Atlanta, Detroit, New York… Concerts of exceptional quality, orchestrated under the artistic direction of the incomparable Nicole Slack Jones, herself a native of New Orleans. With her talent, her golden voice and her expertise, she brings together the greatest voices on stage to offer an unforgettable musical experience, where fervor and emotion are the order of the day.Tickets available from Charleville-Mézières Tourist Office.

