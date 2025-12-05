Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée gospel Salle des fêtes Longchamps

Soirée gospel

Salle des fêtes 93 Rue de la Mairie Longchamps Eure

Avec Le Chœur des 2 Amants.   .

Salle des fêtes 93 Rue de la Mairie Longchamps 27150 Eure Normandie +33 6 36 48 91 97  27150csc@gmail.com

