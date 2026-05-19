Soirée Gospel Villeneuve-au-Chemin
Soirée Gospel Villeneuve-au-Chemin samedi 13 juin 2026.
Villeneuve-au-Chemin
Soirée Gospel
Rue de la Chapelle Saint-Joseph Villeneuve-au-Chemin Aube
Tarif : – – Eur
20
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-13 20:30:00
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-13
Samedi 13 juin VILLENEUVE-AU-CHEMIN Soirée Gospel. A 20h30 à la chapelle Saint Joseph des Anges.
Grande soirée gospel sous la direction de Al Sanders dans le cadre exceptionnel de la Chapelle Saint Joseph des Anges. Un concert vibrant et chaleureux organisé au profit de la restauration et de l’entretien du patrimoine de la chapelle.
Une restauration rapide sera proposée dès 18h30 avant le début du concert.
Tarifs 20 €, 12 € pour les -12 ans et gratuit pour les -8 ans
Paiement via HelloAsso 20 .
Rue de la Chapelle Saint-Joseph Villeneuve-au-Chemin 10130 Aube Grand Est gospelsaintjosephdesanges@gmail.com
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English :
L’événement Soirée Gospel Villeneuve-au-Chemin a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance