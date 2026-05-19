Villeneuve-au-Chemin

Soirée Gospel

Rue de la Chapelle Saint-Joseph Villeneuve-au-Chemin Aube

Tarif : – – Eur

20

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 20:30:00

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-13

Samedi 13 juin VILLENEUVE-AU-CHEMIN Soirée Gospel. A 20h30 à la chapelle Saint Joseph des Anges.

Grande soirée gospel sous la direction de Al Sanders dans le cadre exceptionnel de la Chapelle Saint Joseph des Anges. Un concert vibrant et chaleureux organisé au profit de la restauration et de l’entretien du patrimoine de la chapelle.

Une restauration rapide sera proposée dès 18h30 avant le début du concert.

Tarifs 20 €, 12 € pour les -12 ans et gratuit pour les -8 ans

Paiement via HelloAsso 20 .

Rue de la Chapelle Saint-Joseph Villeneuve-au-Chemin 10130 Aube Grand Est gospelsaintjosephdesanges@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Soirée Gospel Villeneuve-au-Chemin a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays d’Othe Armance