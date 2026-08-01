Soirée gourmande à Fleurac Fleurac
vendredi 14 août 2026 · Fleurac
Informations pratiques
Fleurac
Soirée gourmande à Fleurac
Le bourg Fleurac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14
Date(s) :
2026-08-14
19h. Soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique, de la convivialité ! Food truck. Produits frais et fait maison. Saveurs locales et d’ailleurs. Bal gratuit. Entrée libre
Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique et de la convivialité !
Food truck
Produits frais et fait maison
Saveurs locales et d’ailleurs
Bal gratuit animé par DJ Julien.
Entrée libre .
Le bourg Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72
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English : Soirée gourmande à Fleurac
7:00 p.m. An evening filled with delicious food, music, and good company! Food truck. Fresh and homemade dishes. Flavors from here and abroad. Free dance. Free admission
L’événement Soirée gourmande à Fleurac Fleurac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère