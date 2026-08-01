Informations pratiques

Fleurac

Soirée gourmande à Fleurac

Le bourg Fleurac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 19:00:00

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

19h. Soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique, de la convivialité ! Food truck. Produits frais et fait maison. Saveurs locales et d’ailleurs. Bal gratuit. Entrée libre

Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique et de la convivialité !

Food truck

Produits frais et fait maison

Saveurs locales et d’ailleurs

Bal gratuit animé par DJ Julien.

Entrée libre .

Le bourg Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72

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English : Soirée gourmande à Fleurac

7:00 p.m. An evening filled with delicious food, music, and good company! Food truck. Fresh and homemade dishes. Flavors from here and abroad. Free dance. Free admission

L’événement Soirée gourmande à Fleurac Fleurac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère