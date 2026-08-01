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Soirée gourmande à Fleurac Fleurac

vendredi 14 août 2026 · Fleurac

Soirée gourmande à Fleurac Fleurac

Informations pratiques

Début
vendredi 14 août 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
19:00:00
Adresse
Le bourg
Ville
24580 Fleurac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Fleurac

Soirée gourmande à Fleurac

Le bourg Fleurac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 19:00:00
fin : 2026-08-14

Date(s) :
2026-08-14

19h. Soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique, de la convivialité ! Food truck. Produits frais et fait maison. Saveurs locales et d’ailleurs. Bal gratuit. Entrée libre
Une soirée placée sous le signe de la gourmandise, de la musique et de la convivialité !

Food truck
Produits frais et fait maison
Saveurs locales et d’ailleurs

Bal gratuit animé par DJ Julien.

Entrée libre   .

Le bourg Fleurac 24580 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 21 59 72 

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English : Soirée gourmande à Fleurac

7:00 p.m. An evening filled with delicious food, music, and good company! Food truck. Fresh and homemade dishes. Flavors from here and abroad. Free dance. Free admission

L’événement Soirée gourmande à Fleurac Fleurac a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère