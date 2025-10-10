Soirée gourmande à la Ruche Courtenay
Soirée gourmande à la Ruche Courtenay vendredi 10 octobre 2025.
Soirée gourmande à la Ruche
31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret
Début : 2025-10-10 19:30:00
fin : 2025-10-17 21:00:00
2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31
Venez dîner à la Ruche Éco, les 4 derniers
vendredis du mois d’octobre, à l’occasion du
mois de la gastronomie, et savourez de bons
repas préparés par des professionnels de la
restauration !
31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 tierslieux@3cbo.fr
English :
Come and dine at La Ruche Éco, on the last 4 Fridays
last Fridays in October, to celebrate
gastronomy month, and enjoy delicious meals
prepared by professional restaurateurs!
professionals!
German :
Kommen Sie zum Abendessen in den Eco Hive, an den letzten vier
freitagen im Oktober anlässlich des
monat der Gastronomie, und genießen Sie leckere
mahlzeiten, die von professionellen Gastronomen zubereitet werden
essen und Trinken!
Italiano :
Venite a cenare a La Ruche Éco gli ultimi 4 venerdì
ultimi venerdì di ottobre, nell’ambito del mese della gastronomia
e gustate piatti deliziosi preparati da ristoratori professionisti!
preparati da ristoratori professionisti!
professionisti!
Espanol :
Venga a cenar a La Ruche Éco los 4 últimos viernes
últimos viernes de octubre, en el marco de la Gastronomía
mes de la gastronomía, y disfrute de deliciosos platos
preparadas por restauradores profesionales
¡profesionales!
L’événement Soirée gourmande à la Ruche Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO