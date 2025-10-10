Soirée gourmande à la Ruche Courtenay

Soirée gourmande à la Ruche Courtenay vendredi 10 octobre 2025.

Soirée gourmande à la Ruche

31 Place Armand Chesneau Courtenay Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10 19:30:00

fin : 2025-10-17 21:00:00

Date(s) :

2025-10-10 2025-10-17 2025-10-24 2025-10-31

Venez dîner à la Ruche Éco, les 4 derniers

vendredis du mois d’octobre, à l’occasion du

mois de la gastronomie, et savourez de bons

repas préparés par des professionnels de la

restauration !

31 Place Armand Chesneau Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 64 82 40 69 tierslieux@3cbo.fr

English :

Come and dine at La Ruche Éco, on the last 4 Fridays

last Fridays in October, to celebrate

gastronomy month, and enjoy delicious meals

prepared by professional restaurateurs!

professionals!

German :

Kommen Sie zum Abendessen in den Eco Hive, an den letzten vier

freitagen im Oktober anlässlich des

monat der Gastronomie, und genießen Sie leckere

mahlzeiten, die von professionellen Gastronomen zubereitet werden

essen und Trinken!

Italiano :

Venite a cenare a La Ruche Éco gli ultimi 4 venerdì

ultimi venerdì di ottobre, nell’ambito del mese della gastronomia

e gustate piatti deliziosi preparati da ristoratori professionisti!

preparati da ristoratori professionisti!

professionisti!

Espanol :

Venga a cenar a La Ruche Éco los 4 últimos viernes

últimos viernes de octubre, en el marco de la Gastronomía

mes de la gastronomía, y disfrute de deliciosos platos

preparadas por restauradores profesionales

¡profesionales!

L’événement Soirée gourmande à la Ruche Courtenay a été mis à jour le 2025-10-03 par OT 3CBO