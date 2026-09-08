Informations pratiques

Monteton

Soirée Gourmande à Monteton Mayade et feu d’artifice !

Au Bourg Monteton Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-02

fin : 2026-10-02

Date(s) :

2026-10-02

Dans le cadre festif de la Mayade de Monteton vous êtes conviés à une dernière soirée gourmande sur l’esplanade dans une ambiance musicale avec restaurations variées et Feu d’Artifice !

Au programme 18h plantation des arbres, 18h30 remise des médailles de la commune, 19h apéritif offert par la munic

Dans le cadre festif de la Mayade de Monteton vous êtes conviés à une dernière soirée gourmande sur l’esplanade dans une ambiance musicale avec restaurations variées et Feu d’Artifice !

Au programme 18h plantation des arbres, 18h30 remise des médailles de la commune, 19h apéritif offert par la municipalité, soirée gourmande et 22h feu d’artifice.

Si possible amenez vos couverts et triez vos déchets. .

Au Bourg Monteton 47120 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 20 20 08

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English : Soirée Gourmande à Monteton Mayade et feu d’artifice !

As part of the festive Mayade de Monteton celebrations, you’re invited to a final gourmet evening on the esplanade, featuring live music, a variety of food options, and fireworks!

On the schedule: 6:00 p.m. tree planting; 6:30 p.m. presentation of the town’s medals; 7:00 p.m. aperitif hosted by the town.

L’événement Soirée Gourmande à Monteton Mayade et feu d’artifice ! Monteton a été mis à jour le 2026-09-08 par OT du Pays de Duras – CDT47