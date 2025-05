Soirée gourmande à Souillac – Atrium Souillac, 24 mai 2025 19:00, Souillac.

Lot

Soirée gourmande à Souillac Atrium 56 Avenue du Général de Gaulle Souillac Lot

Début : 2025-05-24 19:00:00

fin : 2025-05-24 22:00:00

2025-05-24

Les restaurants l’Aromate, Mon petit Resto et la cave de l’Atrium s’associent pour vous proposer une soirée gourmande et conviviale.

Au menu cochon à la broche, accompagné des vins millésimés. Gastronomie et terroir local, animation musicale avec Emosa et tombola au profit de la recherche pour les tumeurs cérébrales.

Menu 20€ (Cochon de lait à la broche, pommes de terre sautées, rocamadour et pastis aux pommes)

Planche de charcuterie 15€

Toutes les bouteilles de vins et bières seront proposées à prix cave pendant l’évènement

Atrium 56 Avenue du Général de Gaulle

Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 32 59 98

English :

The restaurants l’Aromate, Mon petit Resto and the Cave de l’Atrium join forces to offer you a gourmet and convivial evening.

On the menu: pork on the spit, accompanied by vintage wines. Gastronomy and local produce, musical entertainment with Emosa and a tombola in aid of brain tumor research.

Menu 20? (Spit-roasted suckling pig, sautéed potatoes, rocamadour and apple pastis)

Charcuterie board 15?

All bottles of wine and beer will be available at cellar prices during the event

German :

Die Restaurants l’Aromate, Mon petit Resto und der Weinkeller des Atriums haben sich zusammengetan, um Ihnen einen geselligen Gourmetabend zu bieten.

Auf der Speisekarte steht Schwein am Spieß, begleitet von Jahrgangsweinen. Gastronomie und lokale Spezialitäten, musikalische Unterhaltung mit Emosa und Tombola zugunsten der Hirntumorforschung.

Menü 20? (Spanferkel am Spieß, Bratkartoffeln, Rocamadour und Apfelpastis)

Wurstplatte 15 ?

Alle Wein- und Bierflaschen werden während der Veranstaltung zu Kellerpreisen angeboten

Italiano :

I ristoranti l’Aromate e Mon petit Resto e la cantina Atrium uniscono le forze per offrirvi una serata conviviale all’insegna del cibo e delle bevande.

Il menù prevede carne di maiale allo spiedo, accompagnata da vini d’annata. Gastronomia e prodotti locali, intrattenimento musicale con gli Emosa e una tombola a favore della ricerca sui tumori cerebrali.

Menu 20 € (maialino allo spiedo, patate saltate, rocamadour e pastis di mele)

Tagliere di salumi 15?

Tutte le bottiglie di vino e di birra saranno disponibili a prezzi di cantina durante l’evento

Espanol :

Los restaurantes l’Aromate y Mon petit Resto y la bodega Atrium se unen para ofrecerle una agradable velada gastronómica.

En el menú: cerdo al asador, acompañado de vinos de cosecha. Gastronomía y productos locales, animaciones musicales con Emosa y una tómbola a beneficio de la investigación sobre los tumores cerebrales.

Menú 20 euros (cochinillo al espeto, patatas salteadas, rocamadour y pastis de manzana)

Tabla de embutidos 15?

Todas las botellas de vino y cerveza estarán disponibles a precios de bodega durante el evento

