SOIRÉE GOURMANDE A table ! Théâtre de Chaoué Allonnes

SOIRÉE GOURMANDE A table !

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes Sarthe

Tarif : 10 EUR

Date et horaire :

Début : 2025-12-12 19:00:00

fin : 2025-12-12

Date(s) :

2025-12-12

Soirée gourmande spectacles et repas Marionnettes et théâtre d’objets A partir de 12 ans

Pour ce rendez-vous atypique mêlant repas et spectacles de marionnettes, 11 structures culturelles mettent les petits plats dans les grands ! Au menu une création coproduite par les partenaires en Mayenne, Sarthe et Maine-et-Loire et une forme courte déjà existante. Entre les deux spectacles, un repas vous est proposé pour faire de ce moment une soirée toujours conviviale. Passez à table !

MA FOI Compagnie A

Petite forme de théâtre d’objets et de bondieuseries pas si catholiques pour autel électronique. Plutôt qu’une satire de la religion et d’une parodie des dévots, Ma foi? est un essai loufoque et décalé, entre Le Jour du Seigneur et Tex Avery.

YSS Collectif Aïe Aïe Aïe et Célia Hue

Embarquez pour une merveilleuse odyssée à partir du point Nemo ! C’est là que commence le voyage d’YSS, ou l’histoire d’un marin qui voulait devenir astronaute… Bienvenue dans un périple onirique, où souvenirs et projections se déploient par la marionnette, le théâtre d’objets et la création sonore et visuelle. .

Théâtre de Chaoué 11, Rue du Moulin de Chaoué Allonnes 72700 Sarthe Pays de la Loire contact@theatredechaoue.fr

English :

Soirée gourmande shows and meal Puppets and object theater From 12 years upwards

German :

Soirée gourmande spectacles et repas Marionnettes et théâtre d’objets Ab 12 Jahre

Italiano :

Serata gastronomica con spettacolo e pasto Marionette e teatro degli oggetti A partire da 12 anni

Espanol :

Velada gastronómica con espectáculos y comida Títeres y teatro de objetos A partir de 12 años

