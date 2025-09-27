Soirée gourmande au Chillo’bar Arudy
Soirée gourmande au Chillo’bar Arudy samedi 27 septembre 2025.
Soirée gourmande au Chillo’bar
Rue des fours à chaux Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
La brasserie Chillossa, en partenariat avec le comité des fêtes d’Arudy, vous propose une soirée gourmande !
Au menu
Entrée Assiette de charcuterie
Plat Magret frite
Dessert Tarte aux pommes
Boissons fournies par la brasserie Chillossa
A partir de 17h Afterwork
A 19h30 Repas
Inscription via le comité des fêtes d’Arudy 06 41 15 31 17 .
Rue des fours à chaux Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 15 31 17
