Soirée gourmande au Chillo’bar Arudy

Soirée gourmande au Chillo’bar Arudy samedi 27 septembre 2025.

Soirée gourmande au Chillo’bar

Rue des fours à chaux Arudy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-09-27

La brasserie Chillossa, en partenariat avec le comité des fêtes d’Arudy, vous propose une soirée gourmande !

Au menu

Entrée Assiette de charcuterie

Plat Magret frite

Dessert Tarte aux pommes

Boissons fournies par la brasserie Chillossa

A partir de 17h Afterwork

A 19h30 Repas

Inscription via le comité des fêtes d’Arudy 06 41 15 31 17 .

Rue des fours à chaux Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 15 31 17

English : Soirée gourmande au Chillo’bar

German : Soirée gourmande au Chillo’bar

Italiano :

Espanol : Soirée gourmande au Chillo’bar

L’événement Soirée gourmande au Chillo’bar Arudy a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées