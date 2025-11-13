Soirée gourmande au Jardin à Petit Faurie de Soutard Le Jardin Saint-Émilion

Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Début : 2025-11-13
fin : 2025-11-13

2025-11-13

Soirée gourmande au Jardin

JEUDI 13 NOVEMBRE
19h30
Apéritif offert
Un verre de Cava Raventos i blanc
Dégustation du jambon le plus titré au monde
Tapas

20h30
Boeuf Rubia Gallega
DESSERT

70€
Places limitées

Pensez à réserver au 0557511278   .

Le Jardin Château Petit Faurie de Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 12 78  jardinpfs@gmail.com

