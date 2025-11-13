Soirée gourmande au Jardin à Petit Faurie de Soutard Le Jardin Saint-Émilion

Soirée gourmande au Jardin à Petit Faurie de Soutard

Le Jardin Château Petit Faurie de Soutard Saint-Émilion Gironde

Tarif : 70 – 70 – 70 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2025-11-13

fin : 2025-11-13

2025-11-13

Soirée gourmande au Jardin

JEUDI 13 NOVEMBRE

19h30

Apéritif offert

Un verre de Cava Raventos i blanc

Dégustation du jambon le plus titré au monde

Tapas

20h30

Boeuf Rubia Gallega

DESSERT

70€

Places limitées

Pensez à réserver au 0557511278 .

Le Jardin Château Petit Faurie de Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 12 78 jardinpfs@gmail.com

