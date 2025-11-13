Soirée gourmande au Jardin à Petit Faurie de Soutard Le Jardin Saint-Émilion
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Soirée gourmande au Jardin
JEUDI 13 NOVEMBRE
19h30
Apéritif offert
Un verre de Cava Raventos i blanc
Dégustation du jambon le plus titré au monde
Tapas
20h30
Boeuf Rubia Gallega
DESSERT
70€
Places limitées
Pensez à réserver au 0557511278 .
Le Jardin Château Petit Faurie de Soutard Saint-Émilion 33330 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 51 12 78 jardinpfs@gmail.com
