Soirée gourmande de Hostellerie Saint Florent Oberhaslach
28 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin
Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00
Les soirées gourmandes du vendredi à l’Hostellerie Saint-Florent
Les soirées du vendredi, toute l’équipe est ravie de vous présenter le calendrier gourmand de l’Hostellerie Saint Florent. Voici les soirées à thèmes pour début 2026 du gibier traditionnel au couscous convivial.
Ce vendredi couscous .
28 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com
English :
Friday gourmet evenings at Hostellerie Saint-Florent
