Soirée gourmande de Hostellerie Saint Florent

28 rue du Nideck Oberhaslach Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-06 20:00:00

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06

Les soirées gourmandes du vendredi à l’Hostellerie Saint-Florent

Les soirées du vendredi, toute l’équipe est ravie de vous présenter le calendrier gourmand de l’Hostellerie Saint Florent. Voici les soirées à thèmes pour début 2026 du gibier traditionnel au couscous convivial.

Ce vendredi couscous .

28 rue du Nideck Oberhaslach 67280 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 50 94 10 blech.p@hostellerie-saint-florent.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Friday gourmet evenings at Hostellerie Saint-Florent

L’événement Soirée gourmande de Hostellerie Saint Florent Oberhaslach a été mis à jour le 2026-02-02 par Office de tourisme région de Molsheim-Mutzig