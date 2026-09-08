Soirée gourmande en musique avec Philippe et Didier Chez PataPom Fresnay-sur-Sarthe
samedi 3 octobre 2026 · Chez PataPom · Fresnay-sur-Sarthe
Informations pratiques
Fresnay-sur-Sarthe
Soirée gourmande en musique avec Philippe et Didier
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 19:30:00
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Soirée gourmande en musique Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe !
Le samedi 3 octobre, rendez-vous à partir de 19h30 Chez PataPom à Fresnay-sur-Sarthe pour une soirée gourmande en musique avec Philippe et Didier (reprises de Brel, Brassens, Nougaro …).
Repas (25€ par personne, boisson non comprise) sur réservation, obligatoire car places limitées, au 07 56 44 24 64.
Un chapeau circulera pour l’artiste. .
Chez PataPom 47 Grande Rue Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 7 56 44 24 64 chezpatapom@gmail.com
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English :
A Gourmet Evening with Music at PataPom in Fresnay-sur-Sarthe!
L’événement Soirée gourmande en musique avec Philippe et Didier Fresnay-sur-Sarthe a été mis à jour le 2026-09-08 par OT des Alpes Mancelles
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