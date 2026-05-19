Palau-del-Vidre

SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE

Palau-del-Vidre Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 18:30:00

fin : 2026-07-02 22:30:00

Date(s) :

2026-07-02

Retrouvez l’authenticité et la convivialité dans ce marché, à la rencontre de nos producteurs locaux ! Venez flâner, déguster sur place des spécialités locales et faire vos emplettes.

Nos producteurs vous donnent rendez-vous en musique, dans une ambiance typiquement catalane !

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Palau-del-Vidre 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Experience authenticity and conviviality at this market, and meet our local producers! Come and stroll around, sample local specialities and do your shopping.

Our producers will be delighted to meet you in a typically Catalan atmosphere!

L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Palau-del-Vidre a été mis à jour le 2026-05-19 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE