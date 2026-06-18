Saint-André

SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE

24 Rue de la Pave Saint-André Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-16 18:30:00

fin : 2026-07-16 22:30:00

Date(s) :

2026-07-16

Retrouvez l’authenticité et la convivialité dans ce marché, à la rencontre de nos producteurs locaux !

Venez flâner, déguster sur place des spécialités locales et faire vos emplettes.

Nos producteurs vous donnent rendez-vous en musique, dans une ambiance typiquement catalane.

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24 Rue de la Pave Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08

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English :

Experience authenticity and a warm, friendly atmosphere at this market, where you can meet our local producers!

Come stroll around, sample local specialties right there, and do some shopping.

Our producers invite you to join them for a musical experience in a quintessentially Catalan atmosphere.

L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-André a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE