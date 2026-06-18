SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-André
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-André jeudi 16 juillet 2026.
Saint-André
SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE
24 Rue de la Pave Saint-André Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-16 18:30:00
fin : 2026-07-16 22:30:00
Date(s) :
2026-07-16
Retrouvez l’authenticité et la convivialité dans ce marché, à la rencontre de nos producteurs locaux !
Venez flâner, déguster sur place des spécialités locales et faire vos emplettes.
Nos producteurs vous donnent rendez-vous en musique, dans une ambiance typiquement catalane.
.
24 Rue de la Pave Saint-André 66690 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 48 98 00 08
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Experience authenticity and a warm, friendly atmosphere at this market, where you can meet our local producers!
Come stroll around, sample local specialties right there, and do some shopping.
Our producers invite you to join them for a musical experience in a quintessentially Catalan atmosphere.
L’événement SOIREE GOURMANDE EN PYRENEES MEDITERRANEE Saint-André a été mis à jour le 2026-06-18 par OTI PYRENEES MEDITERRANEE
À voir aussi à Saint-André (Pyrénées-Orientales)
- FOCS DE LA SANT JOAN Saint-André 23 juin 2026
- VISITE GUIDEE LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE Saint-André 25 juin 2026
- FESTIVAL DE THEATRE DE SAINT-ANDRE Saint-André 27 juin 2026
- Démonstration « Farine » aux moulins de Saint-André hameau de Pralognan, Moulins de Pralognan, Saint-André 28 juin 2026
- VISITE GUIDEE LA MEDIEVALE DE SAINT-ANDRE Saint-André 2 juillet 2026